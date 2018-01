Superlua poderá ser vista neste sábado

SÃO PAULO - Na madrugada deste sábado, 12, a lua brilhará mais forte. O fenômeno da superlua, que chamou a atenção dos apaixonados pelo astro em junho do ano passado, vai se repetir neste fim de semana. As superluas são assim denominadas porque aparecem maiores e mais brilhantes do que as outras luas cheias.

O efeito ocorre quando a órbita do satélite fica mais perto da Terra (perigeu). Ao contrário do que se pensa, as superluas não são tão raras: de modo geral, as luas cheias são registradas próximas do perigeu a cada 13 meses e 18 dias.

Para quem perder o espetáculo, o astro também brilhará mais forte nos dias 10 de agosto e 9 de setembro.