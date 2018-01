Telescópio é capaz de achar novas Terras, diz Nasa

O telescópio orbital Kepler conseguiu detectar um planeta do tamanho de Júpiter que gira em torno de outra estrela, um feito que demonstra que ele será capaz de descobrir semelhantes à Terra, se planetas assim existirem, dizem cientistas na edição desta semana da revista Science.

O planeta, chamado HAT-P-7b, já constava do catálogo de cerca de 300 mundos descobertos fora do sistema solar, mas a medição de sua órbita pelo Kepler mostra que o telescópio conseguirá enxergar planetas muito menores, dizem os pesquisadores, de uma equipe chefiada pela Nasa.

"O Kepler está operando no nível necessário para detectar planetas do tamanho da Terra", diz a equipe, liderada por William Boruck, do Centro de Pesquisa Ames, da Nasa.

O telescópio foi lançado em março, com o objetivo expresso de descobrir planetas do tamanho da Terra que possam abrigar vida. Ele gira em torno do Sol atrás da Terra, e em teoria deve ser capaz de encontrar coisas que telescópio baseados na superfície, e mesmo o Hubble, são incapazes de enxergar.