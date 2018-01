Tetraplégico recupera movimento do braço e da mão depois de 10 anos

PARIS - Um americano que ficou tetraplégico há 10 anos em um acidente de bicicleta pôde voltar a comer com o braço e a mão direitos graças a uma neuroprótese. O dispositivo é considerado uma “novidade” médica pelos pesquisadores.

Os cientistas dos Estados Unidos conseguiram recuperar o movimento do paciente usando um caminho alternativo para os impulsos nervosos. Com fios, eletrodos e programas de computador, eles reconectaram o cérebro do paciente aos músculos do braço paralisado.

“Que nós saibamos, esse é o primeiro exemplo no mundo de uma pessoa que sofre de paralisia total que conseguiu usar a mente para mover o braço e a mão a fim de efetuar movimentos funcionais”, declarou à AFP Bolu Ajiboye, autor do estudo publicado na revista The Lancet. /AFP