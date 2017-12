Três perguntas para...

1. O que é o projeto Água na Jarra?

É uma iniciativa para incentivar a substituição da água engarrafada pela água tratada pela concessionária pública e filtrada, servida em recipientes reutilizáveis. O foco é promover essa troca em restaurantes, eventos, empresas e também estimular as pessoas a adotarem esse hábito no seu dia a dia.

2. Quais são os problemas relacionados ao consumo de água engarrafada?

Os problemas estão relacionados à forma como essa água chega até o consumidor. Para produzir a garrafa são gerados impactos ambientais relevantes, além dos efeitos indiretos gerados pelo transporte da água engarrafada e pelo descarte da embalagem. Mesmo que essa garrafa seja reciclada, o impacto ainda é grande.

3. Os restaurantes estão aderindo à causa?

Alguns restaurantes aderiram e outros estão em processo de adesão. A aceitação dos clientes à água servida na jarra é surpreendente. Procuramos estabelecimentos e chefs sensíveis à causa ambiental. No site aguanajarra.com.br damos visibilidade a esses estabelecimentos, no nosso guia de restaurantes.

