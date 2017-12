Tripulação do ônibus espacial Endeavour prepara volta à Terra

Associated Press,

As tripulações do ônibus espacial e da Estação espacial Internacional (ISS) trocaram abraços e disseram adeus nesta sexta-feira, 19, durante a preparação do Endeavour para sua viagem de dois dias de volta à Terra, após uma missão "de proporções olímpicas".

Os seis astronautas do Endeavour flutuaram, um de cada vez, para fora da ISS, onde ajudaram a instalar uma grande janela de sete painéis que dá aos tripulantes uma vista sem precedentes da Terra. As escotilhas entre os veículos espaciais foram lacradas em preparação á separação entre nave e ISS, que deve ocorrer mais tarde, nesta sexta.

"Estamos realmente apreciando a vista. Queria que vocês pudessem ficar um pouco mais para compartilhar da vista", disse o comandante da ISS, Jeffrey Williams, aos colegas do ônibus espacial.

"Sim, é difícil desviar os olhos da janela", disse o comandante da nave, George Zamka.

Alvorada fotografada pelo astroanuta japonês Soichi Noguchi, a partir da no janela. Nasa

Cada um dos astronautas passou alguns momentos sozinho no domo transparente da quinta-feira.

Os 11 astronautas trabalharam em conjunto ao longo da última semana para instalar o domo e um novo aposento, chamado Tranquilidade, o último dos grandes módulos que faltavam para completar a construção da ISS.

Na cerimônia de inauguração, Zamka apresentou uma placa contendo fragmentos de rocha lunar e uma pedra retirada do topo do Monte Everest.

Os fragmentos lunares foram retirados da região da Lua chamada Mar da Tranquilidade, e o módulo foi batizado em homenagem ao pouso de astronautas lá, em 1969.