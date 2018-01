Um beijo na alma

Em comum com a presidente, só mesmo a mineirice e os dentinhos proeminentes, mas, após 1h40 de maquiagem, o humorista Gustavo Mendes assume não só as sobrancelhas arqueadas e o topete, mas também a voz, os bordões e a "fibra" da figura política mais importante do País. Nascido em Guarani, cidadezinha de 9 mil habitantes a 276 km de Belo Horizonte, em Minas, o comediante de 23 anos viu a vida mudar nos últimos dois meses, desde que passou a integrar a trupe do Casseta & Planeta.

"Quando gravei cenas da Dilma num supermercado, antes de o Casseta reestrear, muita gente achou que eu era uma atriz fantasiada", conta Gustavo, em entrevista por telefone ao Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Recentemente, ao gravar numa feira de negócios, todo mundo veio tirar fotos e imitar os bordões. A personagem atingiu a massa", comemora o humorista, que também está com a agenda de shows lotada pelo Brasil - com cachê, claro, mais alto após a exposição na Globo.

Tanto carisma também já rendeu a Gustavo outros benefícios, como a renovação de contrato com a emissora (o primeiro vence no próximo dia 30), mais espaço na 2.ª temporada do Casseta e a promessa de voltar a participar da novela Cheias de Charme (como fez na última semana), no papel do colunista social-gay-engraçado Elói.

A fama do mineiro, porém, começou bem antes, na internet, quando, juntamente com os amigos do grupo Teatro de Quintal (TQ), de Juiz de Fora, passou a postar vídeos com imitações da presidente dando broncas cheias de palavrões em políticos e personalidades.

"Eu e meus amigos tínhamos um site de humor e pensamos num projeto em que, a cada semana, um político se pronunciasse. Mas calhou de a Dilma ser a primeira, e a popularidade dela saiu do nosso controle", lembra. "O primeiro vídeo fiz para brincar, com a câmera do laptop, e postei no dia do 2.º turno (das eleições presidenciais de 2010)."

Logo, os vídeos passaram a se hospedar no canal do site humorístico Kibe Loko no YouTube e, hoje, não é raro encontrar alguns com 8 milhões de exibições.

Ainda que outros humoristas tenham imitado a presidente, Gustavo diz que a personagem surgiu de uma lacuna no mercado. "Queria um personagem forte que ninguém imitasse e vi que só havia sátiras da Dilma. Ninguém imitava a voz, até porque é dificílima. Ela tem um sotaque de lugar nenhum. Não é mineiro, não é gaúcho, é uma coisa meio termo. Então, primeiro encontrei essa voz, esse sotaque e, depois, os trejeitos", conta.

Para isso, o humorista diz ter visto muitos vídeos da presidente e que, por muitas noites, "dormiu e acordou" com Dilma na cabeça. "Agora ela é mais que uma imitação. Virou uma personagem forte, com características fortes, como a jogada de cabeça, os bordões e a bipolaridade que a faz ir do ódio ao amor numa frase."

Ao migrar para a TV aberta, um dos maiores temores de Gustavo era o fim dos palavrões, parte da graça da Dilma na web. "Depois, entendi que palavrão era uma forma de substituir conteúdo. Hoje, a Dilma do Casseta está infinitamente melhor, porque temos de produzir mais piada", explica Gustavo. Apesar dos textos da Dilma serem escritos por Gueminho Bernardes (do TQ), é Gustavo quem faz a redação final e pode incluir ou tirar piadas.

Mais educada, e não menos intimidadora, a Dilma do Casseta manteve os esporros por telefone e os afagos, no estilo "bate e assopra" que, dizem, é comum à figura real da presidente.

Segundo ele, a piada surgiu da imagem da Dilma "mãe do povo" da propaganda eleitoral, "daquela senhora meiga, que ama os animais, passeando com o cachorro". "Nós sabíamos que ela era uma mulher forte, então criamos o oposto disso. E, depois da bronca, ela diz que ama, como toda mãe. Mas juro que só depois do sucesso dos dois vídeos tivemos o feedback de que ela é meio assim."

E o que será que a Dilma real acha disso tudo? "Sei que ela já viu na internet e adorou. E o ex-marido (Carlos Araújo) disse que peguei bem o jeitão dela. Para o ex dizer isso, resumiu bem o trabalho", garante um bem-humorado Gustavo que, assim como a personagem, não desliga o telefone sem antes mandar "um beijo na alma".