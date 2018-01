Universidade recebe exposição sobre a biodiversidade paulistana

A partir de 17 de julho o paulistano que duvida da riqueza natural de sua cidade pode conferir detalhes das cerca de 700 espécies silvestres que habitam São Paulo. A data marca a abertura da exposição "A Cidade de São Paulo e a Biodiversidade", que acontece na Universidade Aberta de Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ) e mostra a grandeza natural da metrópole em 21 painéis.

A cidade conhecida por sua urbanização possui maciços verdes que resistem ao processo, abrigando assim fauna e flora significativas. Durante a exposição serão apresentadas ações que protegem a riqueza natural, como a criação de áreas de proteção ambiental, inventariamento de fauna silvestre, elaboração de novos parques, entre outras.

São Paulo é uma das 21 cidades do mundo que participam do Projeto LAB (Local Action for Biodiversity), que tem como objetivo desenvolver iniciativas para a conservação, administração e utilização da biodiversidade urbana, levando em consideração questões como a pobreza e o desenvolvimento sustentável.

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2010 como Ano Internacional da Biodiversidade. Para comemorá-lo, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente promove uma eleição para escolha do animal silvestre símbolo da cidade. São quinze candidatos, entre eles Saruê, Bugio e João-de-barro. Para votar basta entrar no site www.prefeitura.sp.gov.br/biodiversidade .

Serviço:

Exposição "A Cidade de São Paulo e a Biodiversidade"

Data: de 17 de julho a 31 de agosto

Local: UMAPAZ - Av. IV Centenário, 1268, Portão 7A - Parque Ibirapuera

Informações: 11 3396 3076