USP Talks realiza debate sobre evolução do homem

A origem do homem é um dos temas mais fascinantes e polêmicos da ciência. Já era assim no século 19, quando Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, e continua hoje, apesar das evidências científicas acumuladas a favor de sua teoria.

“A polêmica não reside precisamente nos detalhes da teoria, mas, sobretudo, nas suas consequências morais e religiosas”, diz o pesquisador Nélio Bizzo, professor titular da Faculdade de Educação e coordenador científico do Núcleo de Pesquisa em Educação, Divulgação e Epistemologia da Evolução (EDEVO-Darwin) da Universidade de São Paulo (USP).

Bizzo será um dos palestrantes do próximo evento da série USP Talks, nesta quarta-feira, 28, sobre Evolução Humana. Ao lado dele estará o antropólogo Walter Neves, professor titular e coordenador do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da USP, para quem ensinar evolução humana é “um exercício de cidadania”. “Tenho certeza de que, se as pessoas soubessem o trabalho que deu para chegarmos onde estamos, a tolerância entre os seres humanos seria maior”, afirma Neves.

O projeto USP Talks é uma iniciativa da USP, em parceria com o Estado e com apoio da Faculdade Cásper Líbero. Os eventos são gratuitos, no Teatro Cásper Líbero (Avenida Paulista, 900), das 18h30 às 19h30, e tem transmissão ao vivo pela internet. Veja os detalhes na página www.facebook.com/usptalks.