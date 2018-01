Vacinas só devem chegar a aldeias do AM em 10 dias Algumas aldeias do interior do Amazonas só devem receber a vacina contra a Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, nos próximos dez dias. "Hoje começamos na zona urbana dos municípios que concentram a maior parte da população indígena, mas há lugares onde os técnicos em saúde só conseguem chegar nas próximas duas semanas", explicou o coordenador da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) no Estado, Bernardino Albuquerque.