Vaticano instala webcams para acompanhar rotina do papa

O Vaticano instalou uma webcam no jardim da residência pontifícia de Castel Gandolfo, onde o papa Bento XVI passa parte de suas férias de verão.

As imagens registradas serão transmitidas diretamente pelo site do Estado do Vaticano, para que os internautas possam acompanhar a rotina do pontífice durante seu repouso.

Foram instaladas também outras cinco webcams em pontos privilegiados do Estado católico. Uma delas foi posicionada nas Colunas de Bernini, que cercam a praça diante da catedral de São Pedro.

Um dos equipamentos registra imagens dos jardins do próprio Vaticano, e outro foi instalado no alto da cúpula da catedral de São Pedro. Há ainda uma câmera posicionada para captar imagens do Palácio do Papa, situado ao lado basílica.

O site do Estado do Vaticano recebe atualmente cerca de 2.800 visitas diárias. Segundo o L'Osservatore Romano, jornal editado pela Santa Sé, a ideia é fazer com que o portal "alcance o maior número possível de fiéis e internautas que desejam conhecer o Vaticano".