Vaticano lança selo para ajudar vítimas de terremoto no Haiti

O Governo do Estado da Cidade do Vaticano fará um selo especial para ajudar as vítimas do abalo sísmico de sete graus na escala Richter que atingiu o Haiti há dois meses. O órgão da Santa Sé tem como objetivo "oferecer uma ajuda concreta à população golpeada pelo terremoto devastador de 12 de janeiro de 2010".

Newsletter Manchetes Recebe no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com informações do Departamento Filatélico e Numismático da Santa Sé publicadas na Rádio Vaticana, o selo terá tiragem de 900 mil unidades e inclui-se em uma série dedicada ao 1500º aniversário do Santuário de Nossa Senhora da Mentorella. Localizado nas montanhas Prenestinas, nos arredores de Roma, o santuário surgido no século IV é conhecido como o lugar da conversão de Santo Eustáquio.

Na ocasião do lançamento do selo, o serviço postal vaticano colocará em uso um carimbo especial com uma dedicatória às vítimas do terremoto e a data de 5 de março com uma cruz desenhada.

Quem quiser usar os artigos deverá fazer um pedido aos correios da Santa Sé a partir de 10 de abril. O valor do objeto é 0,65 euro, mas o consumidor pagará 20 centavos a mais, que será destinado aos haitianos. O Vaticano estima que se todos os selos forem vendidos a arrecadação alcançará os 15 mil euros.