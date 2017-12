Vulcão subterrâneo obriga evacuação de região na Islândia

Várias centenas de pessoas foram evacuadas nesta quarta-feira, 14, no sul da Islândia devido ao perigo de erupção de um vulcão subterrâneo sob da geleira Eyjafjälla, informou a televisão pública islandesa "Rúv".

A evacuação aconteceu após terem sido detectados vários pequenos tremores e emissões de gás na região nas últimas horas.

Os caminhos adjacentes tiveram tráfego bloqueado pelas autoridades, que enviaram à zona helicópteros de reconhecimento.

A erupção do vizinho vulcão Fimmvorduhals, situado entre as geleiras de Eyjafjälla e Mýrdal, já tinha provocado há três semanas a evacuação durante dois dias de mais de 600 moradores e o fechamento temporário do tráfego aéreo e rodoviário.

A Islândia é uma ilha formada pela atividade vulcânica e ainda conta com vários vulcões subterrâneos ativos. O mais conhecido é o Hekla, que entrou em erupção pela última vez há dez anos.