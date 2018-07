‘Grafiteiros’ das cavernas

Os extintos homens de Neanderthal podem ter sido os primeiros artistas rupestres. Pelo menos para um estudo que detalha um novo método de análise de pinturas em cavernas na Espanha e mostra que elas podem ser as mais antigas já realizadas pelo homem.

Os pesquisadores selecionaram 50 pinturas em 11 cavernas no norte da Espanha e revelam um talento que pode ter sido explorado pelos neandertais há mais de 40 mil anos.

É a primeira vez que evidências de que os neandertais produziram arte rupestre são descobertas, mas já se sabia que eles sepultavam os mortos, usavam técnicas decorativas primitivas e faziam enfeites a partir de ossos, explicaram os especialistas.

“Não surpreende que o homem de Neanderthal seja o primeiro pintor rupestre da Europa”, disse o co-autor do estudo, o arqueólogo português João Zilhão, da Universidade de Barcelona.

As imagens incluem discos vermelhos e o contorno de uma mão, feito com aplicação de tinta na mão e colocação sobre a parede da caverna.

Uma das figuras na caverna de El Castillo data de mais de 40,8 mil anos, o que faz dela a arte rupestre mais antiga da Europa, segundo a equipe de pesquisadores.

Enquanto ainda não se comprova se as descobertas na Espanha são realmente obra dos neandertais, outras possibilidades são estudadas, como a teoria de que elas teriam sido realizadas com a chegada do homem moderno à Europa, cuja evidência mais antiga data de 41,5 mil anos. O neandertal desapareceu da Terra há mais de 40 mil anos.