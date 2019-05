Carlos Orsi

Truques para festas de Natal

O psicólogo britânico Richard Wiseman publicou em seu blog um vídeo com dez sugestões de simples truques de inspiração científica que podem ser realizados por praticamente qualquer um — desde que, claro, com a supervisão de um adulto, já que algumas das proezas envolvem fogo ou o risco de vidro quebrado. Com a temida temporada