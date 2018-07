A ilusão do ano: antigravidade

Ilusões têm um papel importante na ciência. O fato de que o ser humano é limitado em seus sentidos, e de que a interpretação dos dados que recebemos do ambiente muitas vezes é viciada por vieses cognitivos — por exemplo, a tendência de sobrevalorizar o que confirma nossos preconceitos e preferências pessoais — tem de ser levado constantemente em conta.

Ilusionistas profissionais, como Harry Houdini ou, mais recentemente, James Randi, já prestaram serviços importantes à pesquisa científica, desmascarando charlatões ou apontando “pontos cegos” em experimentos.

Mas ilusões não são sempre perigosas. No contexto adequado, podem também ser instrutivas e divertidas. Daí o concurso de Melhor Ilusão do Ano, realizado no início desta semana. Abaixo, você vê a campeã. No meio da exibição, o efeito é explicado.