Boa notícia para Obama: o Falcon 9 voa!

O foguete Falcon 9, da empresa privada SpaceX, foi lançado com sucesso nesta sexta-feira. A SpaceX é uma das companhias com as quais o governo Obama está contando para preencher, via iniciativa privada, o vácuo que vai se seguir à aposentadoria dos ônibus espaciais.

O Falcon 9 é o veículo lançador escolhido para levar a cápsula espacial Dragon — projetada para transportar astronautas — à Estação Espacial Internacional. A Dragon também deve fazer voos de teste neste ano, segundo o site da SpaceX.

O sucesso do Falcon 9 , mesmo sendo ainda preliminar, deve trazer um muito necessário sopro de credibilidade à proposta de exploração espacial delineada pelo presidente Barack Obama, que prevê a retirada da Nasa do serviço de transporte de astronautas à órbita da Terra.

Esse plano — que se justificaria pela necessidade de liberar recursos da agência espacial para pesquisa científica e para o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas que a do foguete espacial comum — se viu sob duros ataques, inclusive de astronautas veteranos que duvidam que a iniciativa privada seja capaz de realizar o serviço a tempo e com segurança.

