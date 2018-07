Corra, Dot, corra!

O que você vê, no link abaixo, é o menor desenho animado em “stop motion” (a mesma técnica usada, por exemplo, na versão original de Fúria de Titãs), do mundo. A personagem principal, a loira desesperada Dot, é uma bonequinha com 9 milímetros de altura.

O filme foi feito com a câmera de vídeo de um smartphone ligada a um microscópio especialmente desenvolvido para ser usado com celulares, o CellScope.

Os inventores do CellScope esperam que o equipamento permita que médicos em áreas rurais ou outros locais afastados de laboratórios possam obter imagens de amostras de sangue e tecido que permitam algum tipo de diagnóstico. Quanto à Dot, mais detalhes a respeito de sua criação podem ser encontrados aqui.

E a animação está aqui.