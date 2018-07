Descobrindo asteroides: 1980-2010

A animação abaixo mostra as descobertas de asteroides no Sistema Solar nos últimos 30 anos. Começa devagar, mas ganha impulso a partir da virada do século. O total vai de menos de 10 mil a mais de meio milhão.

É sempre bom lembrar que, em 2005, o Congresso americano determinou que a Nasa descobrisse 90% dos objetos com órbitas que se aproximam da Terra e que tivessem mais de 140 metros de diâmetro, isso até 2020.

Na animação, os asteroides verdes são os que se mantêm a uma distância segura de nós; amarelos, os que chegam meio perto e vermelhos, os que efetivamente cruzam a órbita da Terra.

No início deste ano, um relatório do Conselho Nacional de Pesquisas dos EUA advertiu que a verba era insuficiente para que o mandado fosse cumprido.

(Por alguma razão, o contador de asteroides e de data fica fora da tela no “embed” do blog. A URL original, para quem quiser conferir os números direto no YouTube, está neste link).