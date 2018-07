E não foi desta vez…

Eis-me de volta a Comandante Ferraz! O mau tempo não permitiu a realização do voo que levaria a mim e outras quase 20 pessoas de volta ao Chile; como o Ary Rongel está abrigando um bom número de cientistas (que, afinal, são a razão de ser do navio) a solução foi devolver-nos a Ferraz para passarmos a noite e tentar de novo amanhã.

O dia foi uma correria: a festa de despedida avançou pela madrugada, e a alvorada para os viajantes soou às 4 da manhã. Às 5, estávamos embarcando no bote para o Ary, sob chuva e com gelo flutuando no mar. Por volta das 9 da manhã já tínhamos recebido a notícia de que o voo não ocorreria, e voltamos (aliás, Dona Celia, a Ana vai muito bem!).

Ontem à noite, o experimento do uísque com gelo antigo não deu certo por falta de insumos (acho que o comando de Ferraz achou pouco prudente deixar gente chapada de scotch tentar subir num navio de madrugada). Acabou substituído, não sem alguma frustração, pelo do guaraná com gelo. Quem sabe hoje tentamos de novo…