E por falar em robôs…

Japoneses criam uma borboleta artificial — ou, ao menos, um construto mecânico que voa como se fosse uma borboleta. Eles fizeram um vídeo de 14 segundos com o voo.

O trabalho foi publicado na revista Bioinspiration & Biomimetics que, como o nome diz, trata de tecnologias inspiradas pelas soluções da natureza, e que traz artigos como Feedback distribuído em artrópodes e robôs ou A mecânica da mordida do mosquito, com aplicações para o design de microagulhas.

O modelo voador de borboleta foi elaborado por Hiroto Tanaka e Isao Shimoyama, da Universidade de Tóquio. O vídeo é curto e escuro, mas mecere ser visto com atenção. A dica me chegou via Twitter, pelo @guardianscience.