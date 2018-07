Festa, cozinha e pesca

Ontem à noite tivemos a festa de aniversário de um pesquisador que se encontra na estação, uma das raras oportunidades onde o consumo de bebida alcoólica é permitido em Comandante Ferraz. A comemoração começou às 22h, e não muito depois disso o pessoal resolveu pôr cerveja para gelar lá fora – literalmente. Na sequência de imagens abaixo, um bravo colega da imprensa enfrenta a fúria dos elementos para honrar a tradição (aviso: nenhuma bebida alcoólica foi consumida durante o registro destas imagens).

Hoje, o dia amanheceu ensolarado. Compare, por exemplo, a foto que fiz há pouco com outra de um post anterior:

Também neste dia de sol, a estação recebeu visistas:

Hoje estou de serviço na cozinha, ajudando a pôr as mesas e a lavar louça – Ferraz tem uma escala de tarefas domésticas que envolve todo o pessoal alojado, sejam militares, cientistas ou jornalistas. Consegui uma dispensa do trabalho no almoço para poder acompanhar um grupo de pesquisadores que sairá de bote às 10h da manhã para tentar capturar alguns peixes, mas já trabalhei no café e voltarei para me ocupar na janta.

Depois, conto como foi a pescaria.