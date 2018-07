Hasta luego, Punta Arenas!

Esta é minha última noite aqui em Punta Arenas; amanhã embarco no Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel, da Marinha Brasileira, para iniciar a viagem à Antártida. Durante o dia, tive meu primeiro contato com neve, ou algo similar: flocos de gelo que caíram do céu por volta de meio dia, mas derreteram-se imediatamente em contato com o solo as e pessoas — parecia mais um granizo em miniatura que neve de verdade.

O fenômeno foi rápido: à uma hora, o sol já brilhava de novo. Mas a temperatura havia caído um bocado. Não tenho um termômetro comigo, infelizmente, mas minha roupa, que até a hora do minigranizo cair era adequada, de repente ficou fraca demais para encarar o tempo.

Mais cedo, cumpri uma tradição local: tocar o dedo do pé do índio que faz parte do conjunto da estátua de Fernão de Magalhães, no centro da cidade.

Dizem que isso é necessário para garantir um retorno seguro à Patagônia chilena. O pessoal leva a coisa tão a sério que o dedão do índio brilha, tanto que já foi esfregado.