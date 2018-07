Hoje, só amanhã

Sem condições para voo nesta terça-feira, 24, aguardamos nova tentativa amanhã. Mesmo esquema de hoje: todo mundo com roupa especial e mala fechada às 7h30, esperando o “ok” para partir. E, uma vez ne base chilena Eduardo Frei, embarcaremos no Navio Polar Almirante Maximiano para seguir a Comandante Ferraz.

Aproveitando o tempo extra a bordo do Ary Rongel, vou tentar conversar com alguns oficiais ligados à missão. E vou acabar passando o dia inteiro com a roupa especial: a ideia de reabrir a mala para tirar minhas calças comuns, socadas lá no fundo, é horrível demais para contemplar… Ainda mais sabendo que terei de fechar a mala de novo em menos de 24 horas!