Imagens da viagem

Enquanto näo faço meu tour de reconhecimento por Punta Arenas, aqui väo algumas fotos que fiz da janela do aviäo no caminho entre Guarulhos e Santiago (infelizmente, na segunda parte da jornada, de Santiago a Punta, sentei bem no meio da fileira, sem acesso direto à vista…)

Sanduiche de nuvens, logo apos a saida de Säo Paulo.

Ok, esta imagem esta´ aqui apenas por seu potencial “nerd”. Lembra-se do episodio de Alem da Imaginaçäo no qual o William Shatner via um monstro pousado na asa do aviäo? Näo sei se da pra ler nessa resoluçäo, mas a legenda na asa diz: “Do Not Walk Outside this Area”…

Montanhas, ja no Chile, perto de Santiago. Imagem esbranquiçada por conta das nuvens.

Chegando a Santiago, com os picos nevados dos Andes ao longe. Infelizmente, näo deu pra fazer mais fotos da neve no alto das montanhas. Mas, assim como a Antartida, as geleiras andinas tambem andam sofrendo com o aquecimento global (muito) mais a respeito disso nos proximos dias…