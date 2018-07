Hoje foi meu dia de fazer faxina em um dos banheiros masculinos — há, ao todo quatro toaletes aqui, A, B, C e D ou Afla, Bravo, Charlie e Delta. Alfa e Bravo são os masculinos; Charlie e Delta, os femininos (um banheiro feminino chamado “Charlie” me faz pensar no filme das Panteras, mas deixemos isso para lá).

Fiz a limpeza de Alfa, o que envolveu esfregar o chão, os boxes, e desinfetar o que fosse necessário. Ontem, no faxinão, também fiquei um bom tempo esfregando, mas não o chão, e sim anteparas (paredes). Essas atividades repetitivas me fizeram pensar em outro fime, desta vez Karate Kid — quando Ralph Macchio fica polindo os carros do Pat Morita.

Com essa tarefa desempenhada, completo meu primeiro ciclo de serviços prestados à EACF — um dia na cozinha, um faxinão e uma limpeza de banheiro.