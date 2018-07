Esqueci de contar: ao final da visita à pingüinera, o guia ofereceu aos participantes da excursão um brinde com mango sour, um drinque feito com suco de manga, limao e pisco. Chile e Peru discordam sobre qual país tem o melhor pisco ou o mais autêntico .

Chile e Peru também discordam quanto a quem faz melhor o drinque mais famoso misturado a partir desse destilado de uvas, o pisco sour, composto por suco de limão, açúcar dissolvido em água, bitters, clara do ovo e, óbvio, pisco.

Por que alguém estragaria o que parece ser praticamente uma caipirinha andina juntando clara de ovo é algo que me escapa, mas como nunca provei a bebida, não posso realmente dizer que a mistura resulte má. Como a estada na Antártida provavelmente representará um longo jejum alcoólico, talvez eu prove uma dose antes de partir…

Mas, voltando ao mango sour: a bebida é interessante, muito doce no começo e com a pegada do álcool ao final de cada gole. Pelo que deu para depreender da conversa entre o guia e o motorista, parece haver uma ampla variedade de “sours” no mundo do pisco, com várias receitas possíveis e imagináveis, cada uma resultando da mistura do destilado com o suco de uma fruta diferente, mais ou menos como o verdadeiro pomar de caipirinhas que surgiu no Brasil.