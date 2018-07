Neve, de novo

Hoje o tempo fechou de novo em Ferraz, e nevou pela manhã. Foi uma experiência nova: neve sem vento, com os flocos caindo em verticais quase perfeitas. Fiz algumas fotos com flash forçado, para tentar produzir alguns “orbs” — misteriosas esferas de luz que às vezes aparecem em fotografias, e que são geradas pelo reflexo do flash em partículas flutuando no ar — mas não obtive sucesso. Na imagem abaixo você não vê nenhum orb, mas se olhar com atenção dá para notar a neve caindo em contraste com a antepara da estação.

No almoço, de fato, churrasco. Cientistas gaúchos e argentinos uniram-se na produção, que ficou ótima. Mas como não estou frequentado a academia de Ferraz e nem quero voltar rolando para casa, parei no segundo pedaço de carne. Gente menos preguiçosa (ou com menos escrúpulos quanto a rolar para o Brasil) se esbaldou.

Mas à tarde, a rodada final do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite já tinha gente circulando por aqui com camisa do Flamengo.