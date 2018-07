Nota gastronômica

Agora que descobri onde fica o acento circunflexo deste teclado, minha ortografia deve ficar um pouco menos exotica (estou, no geral, usando o trema no lugar do til e evitando ao maximo o acento agudo, por conta das pecularidades do teclado em español, que tem teclas para ¡, ¿ e ñ, por exemplo, mas que me da´um baile toda vez que tento escrever algo como “da’ “).

Mas, enfim: duas uma curiosidades do passeio por Punta Arenas — ou, ao menos, da parte da cidade onde da’ pra chegar a pe’, a partir do hotel). A primeira e’ que logo na esquina tem uma restaurante/lanchonete (para quem e’ de Sao Paulo, o esquema lembra um pouco o Ponto Chic) chamado “Carioca”, que serve um sanduiche do mesmo nome e que e’ igualzinho ao X-egg-bacon-salada das padarias brasileiras!

(Eles têm ainda um lanche americano, mas e´à base de frango, näo queijo e presunto…)

Tambem dei de cara com uma marca local de cerveja artesanal, a Austral. Todo mundo fala em vinho chileno, mas cerveja? Näo sou o Bob, mas a Austral Patagona, uma pale ale, me apreceu bem bebivel.