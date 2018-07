Pescaria: antes e depois

Quando estava saindo para pegar o bote que levaria a mim e um grupo de pesquisadores para uma pescaria – não estávamos em busca do almoço, mas sim de animais para estudos científicos – consegui fazer mais algumas imagens da área em frente de Comandante Ferraz, aproveitando o bom tempo que, segundo a meteorologia, não vai durar muito.

Fotografar a base em si continua a ser bem difícil, porque ela ainda está encapsulada em neve: quem precisa sair com equipamentos mais pesados está usando a garagem, porque a porta principal só está acessível por um buraco cavado no gelo. O pessoal mais acostumado às condições antárticas comenta que este ano o degelo está demorando um pouco mais para ocorrer. O piloto do Hércules que nos trouxe à Ilha Rei George disse que é raro ainda haver gelo na pista depois de 15 de novembro, como foi o caso.

Na imagem acima, é possível ver, à esquerda, uma faixa estreita do teto da estação aparecendo por cima da camada de gelo.

O pesquisador Edson Rodrigues, na imagem acima preparando-se para subir no bote, liderou a expedição de pesca. Nessa viagem aprendi a pescar com molinete – não peguei nada, e minha linha ainda enroscou-se na do professor, que foi gentil o suficiente para desembaraçá-las sem me mandar voltar a nado.

A bateria de minha câmera fotográfica entregou a alma durante a viagem de bote, e por isso só consegui fazer uma imagem do percurso – mas registrei a viagem em fita de vídeo. Se o pessoal da TV Estadão conseguir salvar algo da minha metragem, o material estará disponível no mês que vem, depois da volta. A foto que saiu é esta aí embaixo, com o mini-iceberg em primeiro plano:

Voltamos da pescaria ainda a tempo de eu me integrar à equipe encarregada do almoço de hoje. Para a felicidade de todos a bordo, não cozinhei, apenas ajudei a abastecer o buffet com o que já estava pronto e, depois, na limpeza. A imagem abaixo registra minha atividade frenética na limpeza do refeitório: