Por falar em mudança climática…

Prefiro deixar as questões relativas ao meio ambiente terrestre mais para os colegas Herton Escobar e Andrea Vialli, que entendem bem melhor do assunto que eu, mas quando a mudança climática ocorre em outro planeta, até me animo a dar um pitaco.

Caso em questão: o desaparecimento de uma listra da atmosfera de Júpiter.

Como dá para perceber na comparação das duas fotos (feitas pelo australiano Anthony Wesley) uma faixa escura do hemisfério sul sumiu nos últimos meses. De acordo com a NewScientist, a faixa sumiu durante o período em que Júpiter se encontrava perto demais do Sol para poder ser observado da Terra.

Explicação? Por enquanto, aparentemente, nenhuma. Mas a atmosfera de Júpiter é um sistema fascinante e complexo. A Grande Mancha Vermelha, por exemplo, é uma tempestade que se mantém pelo menos desde o tempo de Galileu.