A remoção de carga do Ary Rongel para Ferraz virou uma operação um pouco mais complicada por conta do congelamento do mar junto à praia da estação.

Com isso, veículos motorizados estão sendo usados para recolher carga levada a pontos um pouco mais distantes da costa, como Punta Plaza (por onde passei na caminhada de hoje, descrita na postagem anterior).