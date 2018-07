Sol, praia e compras

O tempo começou a fechar de novo em Ferraz, depois de dois dias de (quase) sol e (quase nenhuma) neve. O “quase nenhuma” fica por conta da precipitação que começou agora há pouco. Ontem, conversei com o responsável pela base meteorológica do Inpe que fica aqui e ele me explicou que o tempo na Península Antártica — a região onde fica a Ilha Rei George, que por sua vez é onde fica Comandante Ferraz — cumpre ciclos muito rápidos de céu claro e clima ruim, por conta do estrangulamento da circulação do Atlântico e do Pacífico na Passagem de Drake, que é o trecho de mar que separa a América do Sul da Antártida.

Mais cedo, aproveitei que o Sol estava querendo aparecer e fiz algumas imagens do astro em meio às nuvens.

Também hoje, visitei a lojinha de suvenires da estação, que abre às terças e quintas.

Comprei dois bonés e uma mochila, e tudo saiu por menos de R$ 40. Eu queria uma camiseta, mas a médica da estação (que dobra como balconista da loja) me informou que novas camisas masculinas só devem chegar no próximo voo, dia 16 de dezembro. Como esse é o mesmo voo em que retorno ao Chile, acho que não vou conseguir levar uma roupa de grife antártica para casa.