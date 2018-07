Pesquisa sobre progressão do melanoma pode levar a novos tratamentos

Em uma descoberta que pode levar a novos tratamentos para pacientes com melanoma, os pesquisadores da Mount Sinai School of Medicine descobriram que uma proteína particular suprime a progressão de melanoma através do controle de um oncogene, ou genes responsáveis pelo crescimento do câncer.

Os pesquisadores estudaram a evolução natural do melanoma usando o camundongo e célula humana, bem como amostras de pacientes, e concluíram que a presença de uma variante específica da histona, que é uma proteína que ajuda o DNA, esteve diretamente relacionada ao crescimento do melanoma. Em todos os casos, os pesquisadores observaram que, como o melanoma se tornou mais agressivo, a presença da variante macroH2A histona diminuiu. Eles então manipularam níveis macroH2A no melanoma e descobriram que, quando removido nas fases iniciais da doença, o melanoma progrediu de forma mais agressiva, tanto em crescimento como em metástase. Adicionando macroH2A à fase final de células de melanoma agressiva criou-se um efeito oposto.

“Nós quisemos determinar se macroH2A é um passageiro neste processo ou se é decisivo para a progressão do melanoma”, disse Emily Bernstein, principal autora do estudo. Ao investigar mais profundamente a função macroH2A no melanoma, os pesquisadores encontraram CDK8, um oncogene conhecido no câncer colo retal. “O CDK8 é altamente expresso no melanoma agressivo, sugerindo que também desempenha um papel importante no processo”.

Através de estudos funcionais, os pesquisadores descobriram que a eliminação macroH2A levou a um aumento na expressão do CDK8, e a eliminação de CDK8 em células de melanoma metastático prejudicou a sua proliferação. Estes resultados sugerem que a macroH2A suprime a progressão do melanoma, pelo menos em parte, através da regulação do CDK8.

“Muito pouco se sabe sobre a epigenética do melanoma ou as mudanças da epigenética da histona mediada no câncer em geral, então estes resultados são um importante passo a frente em nossa pesquisa. À medida que avançamos, nós gostaríamos de determinar como impedir a atuação do CDK8, inibindo o crescimento do melanoma, assim como identificar outras alterações epigenéticas na progressão do melanoma. O que estas descobertas realmente destacam é a necessidade de estudos adicionais sobre o código epigenético do câncer”, afirma Bernstein.

O melanoma é a forma mais grave de câncer de pele e é responsável por cerca de 75% das mortes. Embora a causa mais comum de melanoma seja a exposição aos raios UV do sol, são outros fatores a genética e a deficiência do sistema imunológico. Quando detectado precocemente, o melanoma é altamente curável. De acordo com a American Academy of Dermatology, a taxa média de sobrevivência de cinco anos para os indivíduos cujo melanoma é detectado e tratado antes que se espalhe pelos nódulos linfáticos é de 98%.

