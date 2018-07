Ácido graxo inibe proteína que atua prevenindo a infecção da cólera

Pesquisadores da Dartmouth College descreveram a estrutura de uma proteína que controla a natureza viral do Vibrio cholerae, a bactéria que causa a cólera. Uma investigação detalhada revelou a presença de um ácido graxo que surge para inibir a proteína ToxT – prevenindo a infecção. A cólera causa diarreia aguda e pode ser fatal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda é uma séria ameaça à saúde global.

É de conhecimento dos médicos que a bile, encontrada no intestino, inibe a expressão de genes de virulência do V. cholerae, mas, até então, o mecanismo que regia o processo não havia sido compreendido completamente. O estudo em questão indica uma ligação direta entre o ambiente do intestino e a regulação dos genes virais, além de revelar a molécula reguladora.

“Encontrar um ácido graxo na estrutura foi uma grande surpresa”, diz F. Jon Kull, autor sênior do estudo. “O mais emocionante neste achado é que podemos ser capazes de usar uma pequena molécula natural para tratar ou evitar a cólera. Também vamos usar a estrutura do ácido graxo como um modelo para tentar criar uma pequena molécula inibidora de ToxT”.

Para a pesquisa, a equipe usou uma cristalografia de raios-X para determinar a estrutura do ToxT. O processo envolve exames de DNA do V. cholerae e o uso não-patogênico da bactéria E. coli para a produção de grandes quantidades da proteína-alvo: no caso, a Toxt. Então, a proteína foi concentrada e cristalizada após a purificação. Em seguida, o cristal – uma matriz ordenada de moléculas da proteína – foi submetido a uma poderosa radiografia. O padrão de difração dos raios-x foi recolhido em um detector e depois analisado utilizando algoritmos matemáticos, revelando assim a estrutura atômica das proteínas.

“Os resultados do estudo são emocionantes, tanto do ponto de vista mecanicista do complexo regulamento do V. cholerae, como da expressão de genes virulentos e o potencial impacto médico”, observa Ronald Taylor, co-autor da pesquisa.

Vibrião da cólera

A cólera é uma doença causada pela infecção de uma bactéria em forma de bastonete (vibrião colérico) que se multiplica no intestino, produzindo uma toxina que provoca a diarreia aguda. Sua transmissão acontece pela ingestão de água contaminada ou fezes. Mais de 90% das pessoas infectadas não apresentam sintomas, embora 10% possam apresentar diarréias graves com evolução rápida para a desidratação e diminuição acentuada da pressão sanguínea.