Anticorpos podem bloquear principal porta de entrada do vírus da aids

Cientistas da Duke Medicine, nos EUA, identificaram um conjunto de anticorpos naturais que pode bloquear uma das principais portas de entrada do vírus da aids no organismo. A descoberta pode aprofundar o entendimento a respeito do sistema imunológico contra o HIV, fornecendo uma abordagem nova para a concepção de uma vacina.

Há anos pesquisadores tentam encontrar uma maneira de fazer o corpo reagir ao HIV. Na maioria das infecções, o corpo responde quase que instantaneamente à presença de patógenos invasores. Mas o vírus da aids parece camuflar a invasão, fazendo com que os anticorpos não reajam ao ataque durante semanas (ou até mesmo meses) após a infecção inicial. Tarde demais para ser eficaz.

“A importância destes anticorpos identificados – chamados anticorpos antifosfolipídeos polireativos – é que eles são tão muito potentes contra o tipo de vírus que aparece durante a infecção da mucosa”, explica Anthony Moody, principal autor do estudo. “Nossa pesquisa sugere que seja possível aproveitar a atividade antiviral destes anticorpos com a criação de uma vacina que combata o HIV diretamente”.

Os pesquisadores realizaram diversos exames em laboratório usando sangue obtido de pacientes infectados pelo HIV e de pessoas saudáveis. As experiências mostraram que quando esses anticorpos se ligam aos monócitos (também chamados de células brancas do sangue, compõem cerca de 6% dos leucócitos do corpo e podem, caso os neutrófilos falhem na tarefa de “engolir” invasores, se diferenciar em macrófagos), faz com que eles secretem substâncias conhecidas como quimiocinas – que bloqueiam o encaixe do vírus HIV na sua “porta” favorita: o receptor CCR5.

Apesar dos resultados apontarem uma boa abordagem para a luta contra a infecção, já que atua na forma como o corpo se defende e não propriamente atacando os invasores, a atividade antiviral ocorreu em apenas 85% dos casos, e apenas na presença de monócitos. O próximo passo é analisar os resultados em ensaios clínicos.

