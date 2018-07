Cientistas clonam citomegalovírus humano para pesquisas

Depois da ovelha Dolly, parece que tudo pode ser feito. Cientistas da Universidade Cardiff, no Reino Unido, mostram que clonar vírus humanos pode ser uma boa estratégia para o desenvolvimento de novos tratamentos de doenças potencialmente fatais. A equipe criou a primeira cópia completa do citomegalovírus humano (HCMV).

O citomegalovírus humano é a principal causa infecciosa de malformações congênitas em todo o mundo. Este vírus também é conhecido por provocar doenças fatais em pacientes transplantados e portadores do vírus HIV, causador da Aids.

“O HCMV foi, de longe, o maior genoma de todos os vírus que afetam os seres humanos”, ressalta Richard Stanton, que liderou a pesquisa. “Assim, era tecnicamente difícil de ser clonado de forma intacta em laboratório”.

A clonagem de uma cepa do vírus pelos pesquisadores permitiu a identificação de genes que causam sua instabilidade fora do corpo. “Após a identificação destes genes, desenvolvemos com sucesso células nas quais podemos crescer vírus que correspondem aqueles existentes no corpo humano”, explica Stanton.

A clonagem do vírus pode ajudar virologistas a desenvolver antivirais e vacinas potentes. O novo clone já foi distribuído para laboratórios de pesquisa em todo o mundo, e está sendo testado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como parte de um estudo para desenvolver uma norma internacional de diagnóstico para doenças associadas.

Citomegalovírus humano

O citomegalovírus humano (HCMV) pertence à família Herpesviridae. Mais de 80% da população já pode estar contaminada com o vírus, mas este permanece em estado latente no organismo. Entretanto, indivíduos com o sistema imunológico comprometido podem sucumbir à infecção. Por este motivo, é considerado um agente oportunista.

A transmissão do CMV ocorre através de fluídos corporais: saliva, sangue, urina, etc. Também pode ser transmitido no ato sexual, pelo leite materno, transplante de órgãos e transfusão de sangue.

