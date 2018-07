Cirurgia emergencial para apendicite pode estar com os dias contados

A apendicite, problema causado pela inflamação do apêndice – causando a obstrução do órgão – e que afeta uma em cada dez pessoas, sempre esteve associado a uma infecção bacteriana. Mas um novo estudo do UT Southwestern Medical Center mostra que, talvez, as causas sejam infecções virais.

Segundo a análise de diagnósticos para a apendicite, gripe, rotavírus e infecções entéricas, variações sazonais e de concentração apoiariam a ideia de que o problema seria causado por um vírus, com a gripe. Dados estatísticos revelaram picos que poderiam ser focos de apendicite, nos anos 1977, 1981, 1984, 1987, 1994 e 1998. Além disso, verificaram aumento do número de casos durante o verão.

Pesquisadores avaliaram dados de um período de mais de 35 anos do National Hospital Discharge Survey. As conclusões vão contra o pensamento tradicional, que sugere que a retirada do apêndice é necessária para evitar uma obstrução do órgão. Ou seja, a chamada cirurgia de emergência poderia estar com os dias contados.

“Pegando” a apendicite e “se livrando” da apendicite

A apendicite é uma das razões mais comuns para cirurgias de emergência, alcançando cerca de 280 mil intervenções cirúrgicas anualmente. O problema foi identificado pela primeira vez em 1886. A partir de então, médicos presumiram que a remoção rápida do apêndice era necessária para evitar um problema maior. Sendo uma cirurgia relativamente segura, parecia uma ótima opção já que resolvia completamente o problema.

Mas pesquisas realizadas entre 1970 e 2006 apontam que o procedimento talvez não seja necessário. Casos de pescadores sem acesso a cirurgia imediata e de alguns hospitais infantis – cujo problema não era resolvido com cirurgias de emergência – deram a entender que um apêndice sem perfuração poderia ser tratado sem cortes ou remoção.