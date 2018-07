Aquecimento longo e agressivo pode piorar desempenho de atletas

Pode ser contra tudo o que você aprendeu nas aulas de Educação Física, mas, de acordo com uma nova pesquisa da Universidade de Calgary, no Canadá, longos e agressivos aquecimentos podem piorar o desempenho de atletas.

Embora velocistas, patinadores e ciclistas costumem se aquecer durante mais de uma hora – incluindo exercícios de alta intensidade -, o aumento da temperatura muscular, a aceleração cinética do consumo de oxigênio, o aumento do metabolismo anaeróbico e um mecanismo que parece potencializar os músculos depois da ativação são colocados em xeque.

“Nosso estudo comparou o padrão de aquecimento com o que chamamos de aquecimento experimental”, explica Elias Tomaras, responsável pelo trabalho publicado recentemente no Journal of Applied Physiology.

A experiência envolveu ciclistas de alta performance que tiveram que fazer um aquecimento de cerca de 50 minutos com intensidade graduada – variando de 60 a 95% da frequência cardíaca máxima. A equipe conduziu diversos testes após os aquecimentos para medir com precisão a saída do atleta, em temos de energia e fadiga.

“O que descobrimos foi que um aquecimento menor resultou em fadiga muscular significativamente menor e uma potencia de pico que foi 6,2% maior”, ressalta Tomaras. “Isso representa uma melhora considerável para um atleta de elite”.

Veja também:

– Yoga induz liberação de substância química que regula os nervos

– Programa de fitness para o cérebro faz idosos andarem mais rápido

– Cientistas revelam parte do “mistério” da morte súbita cardíaca

– Treino em altas altitudes pode reduzir resistência de algumas pessoas

– Fazer exercícios antes de consumir gordura reduz lipídos no sangue

– Consumo diário de gengibre diminui dores musculares

– Exercícios aeróbicos regulares podem melhorar suas funções cognitivas

– Mera presença de carboidratos na boca aumenta força muscular