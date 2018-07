Descoberto novo membro da família de anãs brancas pulsantes

A análise de dados obtidos pelo telescópio espacial Hubble confirmou as variações de luminosidade de três estrelas e também permitiu a descoberta de um novo membro da família de anãs brancas pulsantes. A equipe, composta por cinco astrofísicos de Quebec na Universidade do Colorado, EUA, no Instituto de ciência de Telescopia Espacial de Baltimore, EUA e dirigida por Patrick Dufour da Universidade de Montreal, Canadá, apresentará o resultado de seu trabalho na revista The Astrophysical Journal Letters em maio.

Anãs brancas são estrelas “mortas”, cujo coração produz mais energia através de reações termonucleares. São objetos astronômicos muito compactos, cuja gravidade na superfície é mais de cem mil vezes a da Terra. Os elementos químicos mais pesados químicos (como carbono, magnésio e ferro) fluem muito rapidamente para o centro da estrela enquanto o hidrogênio e hélio, os dois elementos mais leves, tedem a “flutuar” sobre a superfície. Isto explica porque a grande maioria das anãs brancas conhecidas tem uma atmosfera muito pura em hidrogênio ou hélio.

No entanto, uma nova classe de estrelas foi descoberta em 2007: anãs brancas com atmosfera (superfície) de carbono. Por razões que ainda não são bem compreendidas, essas estrelas anãs brancas eliminaram o hidrogênio e o hélio presente na superfície e encontram-se com uma atmosfera composta quase que exclusivamente de carbono.

Para entender os mistérios associados com a formação dessas estrelas, observações com o telescópio espacial Hubble foram realizadas em cinco desses objetos muito raros (apenas 14 são conhecidas até à data). Com estas observações, o grupo de astrofísicos foi capaz de demonstrar a presença de variações periódicas de uma pequena porcentagem do tempo de luminosidade em quatro das cinco estrelas observadas.

Uma análise asterosismológica das variações luminosas, que contêm informações sobre a estrutura interna dessas estrelas, permitirá finalmente compreender a formação e evolução destes objetos misteriosos. Os astrofísicos suspeitam que estas estrelas possam estar entre as anãs brancas mais massivas, ou seja, estrelas demasiado pequenas para terminar suas vidas em uma explosão de supernova, que daria à luz a um buraco negro ou a uma estrela de nêutrons.