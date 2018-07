Descoberto quarto planeta de sistema solar similar ao nosso

Uma equipe internacional de astrônomos identificou e conseguiu captar imagens do quarto planeta em um sistema solar semelhante ao nosso. A pesquisa foi publicada ontem na Nature.

“Além de ter quatro planetas gigantes, ambos os sistemas contêm também dois ‘cinturões de detritos’ compostos de pequenos objetos rochosos ou gelados, junto com lotes de pequenas partículas de poeira”, diz Benjamin Zuckerman, professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles e co-autor do artigo. Nosso sistema solar é composto pelos gigantes Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, além dos cinturões de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter e o famoso Cinturão de Kuiper, depois de Netuno.

Um dos planetas recém-descobertos – o HR 8799e – orbita uma estrela chamada HR 8799, que está localizada a 129 anos-luz da Terra e é visível a olho nu. A massa do sistema planetário é muito superior à nossa. Os astrônomos estimam que a massa combinada dos quatro planetas gigantes possa ser 20 vezes maior do que a massa de todos os planetas de nosso sistema solar, assim como seus cinturões de asteroides.

O novo planeta se junta aos três previamente descobertos e relatados em 2008 na revista Science. “Este é o quarto planeta fotografado neste sistema planetário, e somente uma pequena porcentagem de exoplanetas (planetas fora do Sistema Solar) foi captada com imagens”, explica Zuckerman. Os quatro planetas que orbitam a HR 8799 têm tamanhos similares, com cerca de seis vezes a massa de Júpiter. O quarto deles, descoberto agora, orbita a estrela bem mais perto do que os demais – algo que, em nosso sistema solar, poderia ser comparado a uma órbita entre Saturno e Urano.

Astronomers Discover

orbits the star much closer than the other – something that in our solar system, could be compared to an orbit between Saturn and Uranus.