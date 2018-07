Astrônomos descobrem explosão de raios-X brilhante na Via Láctea

Astrônomos no Japão, usando um detector de raios-X da Estação Espacial Internacional, e na Universidade do Estado da Pensilvânia, EUA, usando o Observatório espacial Swift da NASA, estão anunciando a descoberta de um novo objeto que emite raios X, mas que anteriormente estava escondido dentro de nossa galáxia Via Láctea na constelação do Centauro.

O objeto é um sistema binário descoberto recentemente, quando um instrumento na Estação Espacial Internacional denominada MAXI (Monitor of All-Sky X-ray Image) – do módulo japonês “Kibo” – capturou imagens no ato de uma erupção com uma enorme explosão de raios-X, denominada “nova de raios-X”. A equipe da missão MAXI rapidamente alertou astrônomos de todo o mundo para a descoberta da nova fonte de raios-X na madrugada de quarta-feira, 20 de outubro, e o Observatório Swift da NASA rapidamente realizou uma observação oportunista urgente, o que permitiu a localização da nova de raios-X, necessária para a medição de precisão.

A detecção da Swift confirmou a presença da fonte de raios-X brilhante desconhecida, a qual foi nomeada MAXI J1409-619. “As observações feitas pela Swift sugerem que esta fonte é provavelmente uma estrela de nêutrons ou um buraco negro com uma estrela companheira massiva localizada a uma distância de algumas dezenas de milhares de anos-luz da Terra na Via Láctea,” disse David Burrows, professor de astronomia e astrofísica da Universidade do Estado da Pensilvânia e chefe da missão da Swift. “A contribuição do telescópio de raios-X da Swift para esta descoberta decorre do fato de ele poder se movimentar rapidamente para uma posição desejada para focar um determinado ponto no céu, além de poder mapear o céu com alta sensibilidade e alta resolução espacial”.

“A MAXI demonstrou sua capacidade para descobrir novas de raios-X em grandes distâncias,” disse Kazutaka Yamaoka, professor assistente da Universidade Aoyama Gakuin e membro da equipe da missão. “A equipe MAXI está planejando observações coordenadas mais aprofundadas com os satélites da NASA para descobrir a identidade desta fonte.”