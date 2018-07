Método permite quebrar e recuperar fragmentos de ligações químicas

Uma equipe da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, anunciou a criação de um método inovador na Química que permite quebrar ligações químicas e capturar os fragmentos. O processo pode ajudar cientistas na elaboração de estratégias mais eficientes de produção de materiais.

A reação aconteceu quando a equipe “estraçalhou” um composto de éter cíclico conhecido como THF (tetrahidrofurano). Depois, os pesquisadores foram capazes de recolher todos os fragmentos de íons do anel quebrado.

“O que fizemos foi pegar um tipo de reação que antes era vista como um incômodo e, pela primeira vez, identificar todas as partes das moléculas do solvente desmembrado”, explica Bill Clegg, professor da universidade. De acordo com os pesquisadores, o desmembramento e captura juntos formam um conceito novo na Química, pois possibilita o estudo de mecanismos de reações usando fragmentos de outros procedimentos.

