Efeito duplo: morfina também pode inibir crescimento de tumores

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Minnesota, nos EUA, que será publicada na edição de agosto do American Journal of Pathology mostra que a morfina, usada como tratamento paliativo em pacientes terminais de câncer, pode obstruir novos vasos sanguíneos que alimentam um tumor. O crescimento de vasos é uma das formas que o câncer se estabelece no corpo e se espalha para outros órgãos e tecidos.

A equipe submeteu ratos com carcinoma de pulmão a doses de morfina, descobrindo que o uso crônico do analgésico diminui os níveis de angiogênese (crescimento de vasos sanguíneos) do tumor. Este efeito foi mediado pela supressão da sinalização induzida por baixas concentrações de oxigênio, levando a uma redução dos níveis de fatores pró-angiogênicos.

Os pesquisadores afirmam que a morfina, mais do que um analgésico potente, é um inibidor potencial do crescimento do tumor. O trabalho publicado como “Morphine supresses tumor angiogenesis through a HIF1a/p38MAPK pathway” foi coordenado por Sabita Roy.

