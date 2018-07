Azeite de oliva protege e atua contra o câncer de mama e danos ao DNA

O azeite pode fazer muito mais do que dar aquele gostinho bom na comida: pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, conseguiram identificar um mecanismo-chave desencadeado pelo óleo no organismo que protege mulheres contra o câncer de mama.

A equipe mostrou que os benefícios do azeite incluem a diminuição da atividade da oncogene p21ras pela alteração das proteínas sinalizadoras, estimulação da morte de células cancerosas e prevenção de danos ao DNA. Os resultados foram observados em modelos experimentais e os pesquisadores pretendem iniciar um novo estudo com linhagens de células humanas.

O estudo comparou mecanismos de funcionamento de células do câncer induzidos pela ingestão de azeite de oliva e óleo de milho. O consumo de azeite foi associado a maior incidência de tumores mamários benignos e diminuição da atividade do gene que estimula a proliferação descontrolada de células do câncer. Além disso, o azeite suprime a atividade de algumas proteínas, como a AKT, essencial para a sobrevivência das células (impedindo o processo de morte programada da célula, ou apoptose).

