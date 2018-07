Células-tronco recuperam visão de roedores com retinite pigmentosa

Células-tronco restauraram a visão de ratos com retinite pigmentosa, doença genética que afeta a retina causando a destruição de suas células. O feito, realizado por uma equipe internacional de cientistas liderados por pesquisadores do Columbia University Medical Center, pode abrir muitas portas para o desenvolvimento de um novo tratamento para uma das principais causas da cegueira no mundo. O estudo detalhado será publicado em março na edição impressa do jornal Transplantation.

Um quarto dos roedores que receberam a injeção de células-tronco recuperou completamente a visão. No entanto, alguns ratos tiveram complicações, como o aparecimento de tumores benignos e descolamento da retina. Os pesquisadores acreditam que com o refinamento da técnica (para diminuir os riscos quando os ensaios clínicos começarem), muitos casos de retinose pigmentar, degeneração macular relacionada à velhice, doença de Stargardt e outros problemas associados à perda de células da retina poderão ser curados.

Retinite pigmentosa e degeneração macular

As células especializadas da retina, chamadas de epitélio pigmentar da retina, são responsáveis pela visão. Quando algo causa a morte destas células, a pessoa passa a sofrer de retinite pigmentosa, passando a enxergar as coisas como se estivesse em um túnel. As “margens” do campo de visão são reduzidas consideravelmente, aparecendo de forma borrada ou ondulada.

Na degeneração macular relacionada à idade, as células são afetadas bem no centro da retina, alterando a parte central da visão. Afeta 9 milhões de pessoas nos EUA e cerca de 5 milhões só no Brasil, afetando principalmente indivíduos com mais de 75 anos de idade. Até pouco tempo, a terapia se limitava à fotocoagulação por laser. Atualmente, outras técnicas podem ser utilizadas, como a radiação, cirurgia submacular e drogas antiangiostáticas. Alguns hospitais nos EUA realizam o transplante, mas a opção é limitada pelo escasso número de doadores. As células-tronco, neste sentindo, podem servir como matéria-prima para a produção ilimitada de células da retina.

Veja também:

– De olhos bem abertos: esteroides contra a retinopatia diabética

– Pessoas com paralisia facil podem voltar a piscar com músculo artificial

– Má influência: molécula transforma células protetoras em assassinas da visão

– Tecidos do pulmão são restaurados em ratos após transplante de células-tronco

– Gel recupera cartilagem com ajuda de células-tronco do organismo

– Crianças com paralisia infantil receberão injeções de células-tronco no cérebro