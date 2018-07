Cientistas avançam na concretização do vídeo holográfico em tempo real

Pesquisadores da Universidade do Arizona (UA) em Tucson, EUA, desenvolveram um sistema holográfico que pode transmitir uma série de imagens 3D quase em tempo real, um precursor para a videoconferência holográfica.

O sistema incorpora um novo polímero foto refrativo – pode atualizar imagens holográficas rapidamente – acoplado a um sistema exclusivo de gravação e transmissão de imagens 3D de indivíduos e objetos via Internet.

“Esse avanço nos deixa um passo mais perto da meta final da tele presença holográfica realista com imagens 3D de alta resolução, a cores e em tamanho humano, que podem ser enviadas nas taxas de atualização de vídeo de uma parte do mundo para o outro,” diz o coautor e líder do projeto Nasser Peyghambarian da UA.

Os pesquisadores já tinham demonstrado um sistema de exibição de polímero atualizável, mas ele podia atualizar imagens apenas uma vez a cada quatro minutos. O novo sistema pode atualizar imagens a cada dois segundos; embora ainda não seja o ideal para um monitor, cuja taxa é mais de cem vezes mais rápida.

Além disso, usando um sistema de laser simples para gravar imagens no polímero foto refrativo, os pesquisadores puderam exibir elementos visuais em cores. Apesar de a taxa de atualização atual em um vídeo multicolorido ainda ser mais baixa do que em imagens monocromáticas, o desenvolvimento sugere que um verdadeiro sistema multicolorido 3D pode ser viável.

“Esta descoberta abre novas oportunidades para a óptica como meio de transporte de imagens em tempo real,” diz Lynn Preston, diretor do Centro de Pesquisas de Engenharia da NSF (Fundação de Ciência Nacional) dos Estados Unidos. “Um sistema desse tipo pode ter um impacto importante sobre tele presença, telemedicina, projeto e manufatura de engenharia e outras aplicações. Este é um resultado precoce e tremendamente importante deste centro de três anos de idade”.