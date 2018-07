Identificado novo mecanismo de controle do açúcar no sangue

Cientistas da Universidade de Leicester identificaram pela primeira vez um novo mecanismo por meio do qual nosso corpo controla os níveis de açúcar no sangue depois de uma refeição. A proteína conhecida como receptor muscarínico M3 deve estar ativa nas células que liberam insulina no pâncreas após passar por uma alteração específica.

“Esta mudança provoca a liberação da insulina e controle dos níveis de açúcar”, ressalta Adnrew Tobin, professor de biologia celular envolvido na pesquisa. “Sem a mudança do receptor muscarínico M3 os níveis de açúcar sobem da mesma forma que ocorre no diabetes. Estamos, claro, testando se este mecanismo de controle dos níveis de açúcar que descobrimos é um dos mecanismos interrompidos no diabetes”.

Um artigo sobre a pesquisa foi publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences.

O que é diabetes



O diabetes é caracterizado pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, seja pelo mau funcionamento das células receptoras de insulina (o que dificulta ou impede que a glicose seja transportada corretamente para dentro das células) ou pelo fato de que o próprio pâncreas não produz insulina suficiente para o trabalho. Em ambos os casos, há hiperglicemia recorrente ou persistente, que pode levar o indivíduo a complicações como o coma, gangrena de extremidades de membros, hipertensão, aterosclerose, cegueira, trombose e até mesmo a morte.

