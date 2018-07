Clima de Copa: software identifica os melhores jogadores de futebol

O que faltou à seleção brasileira no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo? Um pouco de charme? Até agora, os melhores jogadores de futebol sempre foram listados pelo gosto dos fãs. Mas, pesquisadores da Universidade Northwestern, nos EUA, estão propondo algo mais lógico: a equipe desenvolveu um programa de computador que avalia o sucesso de um atleta baseado na análise objetiva de desempenho. Esqueça a questão da opinião.

Outros esportes, como o basquete e o beisebol, oferecem muitos dados que podem ser avaliados estatisticamente – facilitando a identificação dos que fazem “bonito” em campo. Não é o caso do futebol. Por este motivo, os pesquisadores se debruçaram sobre jogadas da Copa Euro 2008 para identificar dados que pudessem servir de informação estatística.

A equipe mapeou o fluxo de bola entre os jogadores, assim como informações de lançamento e resultados, com a observação do trajeto da bola e chutes. “Quanto mais caminhos uma equipe tiver para uma bola viajar e terminar em um chute, melhor é a equipe”, diz Luís Amaral, responsável pelo trabalho publicado na PLosONE (“Quantifying the Performance of Individual Players in a Team Activity”). “Quando mais vezes a bola passa por um determinado jogador para terminar em um ataque, melhor o desempenho”.

A maioria dos resultados se aproxima muito da opinião de narradores e jornalistas esportivos que cobriram os jogos, bem como a equipe de especialistas, técnicos e gestores que escolheram a dedo os jogadores do torneio. Já que a novidade não parece mudar muito os rumos do esporte, nem a paixão pelo futebol e suas incríveis artimanhas em campo, a equipe destaca que o software poderia ser utilizado também para avaliar o desempenho de funcionários que trabalham juntos em um projeto de equipe, por exemplo. Diversão garantida para recursos humanos.

