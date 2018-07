Pimenta pode induzir perda de peso e gordura no sangue

A capsaicina, componente ativo das pimentas conhecidas como chili, podem induzir a perda de gordura e peso ao desencadear mudanças benéficas no organismo. Um relatório publicado no Journal of Proteome Research mostra que este ingrediente poderia ser usado em receitas de medicamentos contra a obesidade.

Estudos de laboratório demonstraram que a capsaicina pode diminuir a ingestão calórica, reduzir o tecido adiposo e os níveis de gordura no sangue. Entretanto, os pesquisadores ainda não sabem como ela consegue desencadear estes processos.

Experiências mostraram que ratos de laboratório alimentados com dietas ricas em gordura poderiam perder até 8% de seu peso corporal, apresentando alterações nos níveis de pelo menos 20 proteínas associadas à gordura. Pela ingestão da “pimenta”, as proteínas passaram a trabalhar para quebras a gordura ingerida.

Veja também:



– Pesquisa explica por que algumas pessoas gostam de tanto sal na comida

– Azeite de oliva protege e atua contra o câncer de mama e danos ao DNA

– Vitamina B6 pode reduzir risco de câncer de pulmão em até 50%