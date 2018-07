Animal manipulado do lado direito ao nascer evita contato quando adulto

Pesquisadores franceses descobriram que estímulos de tato do ser humano em animais recém-nascidos em diferentes lados do corpo interferem na forma como o animal quando adulto reage ao contato com o homem. Os resultados das experiências realizadas com potros no laboratório de Etologia animal e humana da Universidade de Rennes/CNRS, França, foram publicados na revista Biology Letters recentemente. Os trabalhos levantam a questão dos cuidados neonatais com os animais e seres humanos, uma vez que a manipulação do corpo ao nascer tem consequências para a vida adulta.

Os animais manipulados do lado direito evitavam mais o ser humano, que aqueles que receberam estímulos do lado esquerdo ou nenhum estímulo.

As experiências mostraram que alguns eventos no início da vida são cruciais para o desenvolvimento comportamental e neurológico de animais e podem ter um impacto considerável na organização e desenvolvimento da assimetria do cérebro. O impacto tem maior ou menor importância, conforme o lado onde os estímulos são aplicados.

Agora, os cientistas irão analisar esta sensibilidade unilateral em recém-nascidos em maternidades, a fim de propiciar melhorias de cuidado neonatal em seres humanos para o bem-estar das crianças.

